Экспедиция ИГУ на северный Байкал претендует на премию «Хрустальный компас»

Проект «Экспедиция по термальным источникам Северного Байкала в ранневесеннее время», разработанный учеными ИГУ и Иркутского научного центра СО РАН, стал претендентом на национальную премию «Хрустальный компас». Как 7 апреля 2017 года сообщила пресс-служба вуза, проект представлен в номинации «Путешествие и экспедиция». Определять победителей будет экспертное жюри, в составе которой известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России. Также учреждена специальная номинация «Общественное признание», победитель которой определяется через интернет-голосование. Сейчас за проект ученых ИГУ и ИНЦ СО РАН проголосовали 192 человека, оставить свой голос можно на сайте Национальной премии.

Экспедиция, которую представили на конкурс ученые, прошла во второй половине марта 2016 года. Тогда они объездили все побережье северной части Байкала и его окрестности, проводя исследования в Бурятии и Иркутской области. «Мы брали пробы воды и образцы почв, собирали лишайники, мхи, прорастающие цветковые растения, зообентос – водных животных. Далее проводили лабораторные анализы, которые позволили выяснить влияние химического состава воды на процесс почвообразования, выявляли фенологическое состояние экосистемы – это смещение сезона на более ранний срок, изучали количественное обилие водных животных, выявляли редкие реликтовые виды. Интересные находки были среди водных моллюсков, включающие, предположительно, новые для науки виды. Регулярно присутствовали личинки стрекоз теплолюбивого вида, отсутствующие в Восточной Сибири, за исключением горячих источников», – рассказал руководитель экспедиции Вадим Тахтеев.

По его словам, полученные материалы еще обрабатываются и анализируются, но уже получены многочисленные ценные результаты. Научный отчет о проведении работ и предварительных результатах представлен в правительство Иркутской области, при финансовой поддержке которого состоялась экспедиция.

Среди других результатов – внутриуниверситетский грант для поддержки НИР молодых ученых и аспирантов, который в конце 2016 года выиграла участница экспедиции, студентка ИГУ Ирина Еропова для продолжения обработки зообентоса горячих источников. Также по итогам экспедиции в «Байкальском зоологическом журнале» (Иркутск) опубликована научная статья «Макрозообентос некоторых термальных источников Северного Прибайкалья в ранневесенний период». Готовится коллективная статья в «Сибирский экологический журнал», посвященная комплексному описанию экосистем термальных источников ранней весной. Некоторые результаты будут представлены на научных чтениях в Севастополе в октябре 2017 года.

Фото с сайта ИГУ.