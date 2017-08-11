Экспедиция «Байкал – Аляска» дошла до Берингова моря

Очередной этап экспедиции «Байкал – Аляска», которая стартовала из Иркутска 30 мая 2017 года, завершён 3 августа в Петропавловске-Камчатском. Сейчас катамаран, на котором плыли путешественники, остался на Дальнем Востоке, а они вернулись домой. Продолжение экспедиции – переход по Берингову морю предварительно запланирован на конец июня – начало июля 2018 года. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области. Руководитель агентства Екатерина Сливина назвала экспедицию одним из самых масштабных и нестандартных проектов в сфере туризма в нынешнем году.

Участники экспедиции впервые за 150 лет проходят путь сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Общая протяжённость маршрута – более 11 тыс. км: через Байкал, реки Лена, Алдан и Мая, Охотское и Берингово моря, а также два водораздельных хребта – в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Всего в экспедиции заняты около 20 человек (по 6-8 человек на каждом этапе). Это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Камчатки. Пройденное в этом году расстояние от Иркутска до Петропавловска-Камчатского составляет около 7 тыс. км. Вся территория прохождения маршрута, богатая природой, но не населена.

«Организацию проекта «Байкал – Аляска» курировал заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Считаю, что прохождение такого маршрута может стать главным событием в жизни для любого туриста. А с точки зрения развития отрасли, безусловно, эта экспедиция показала возможность и важность укрепления межрегиональных связей. Позитивный отклик мы получили во всех без исключения территориях – Якутия, Хабаровский и Камчатский края, Магаданская область. Это один из самых масштабных и нестандартных проектов в сфере туризма, реализованных в нашей стране в этом году. И у него есть будущее с точки зрения выхода на международный рынок, и мы надеемся на поддержку этого проекта Ростуризмом», – отметила Екатерина Сливина.

«Условия, в которых мы шли - видимость не более 30 метры, топ нашей мачты высотой 10 метров иногда не было видно, ветер достигал 25 м/с, сильная короткая волна, море холодное – 5-10 градусов. Холодно, но весело – это наш неофициальный слоган, – поделился впечатлением руководитель экспедиции «Байкал – Аляска» Анатолий Казакевич. – Когда три года назад мы начали готовить исторический маршрут по пути сибирских купцов, нас все убеждали, что дороги из Иркутска до Тихого океана нет. Но мы с командой уперлись и решили поискать. Выяснилось, что она есть».

В планах организаторов на 2018 год – пройти через Чукотку, вдоль побережья. Это наиболее безопасный маршрут, который также интересен в рамках историко-географической экспедиции. В этом году интерес к проекту проявили жители Якутска, Магадана и Петропавловска.

Справка. Экспедиция «Байкал – Аляска» включена в перечень мероприятий, посвящённых празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку Русского географического общества, Минвостокразвития, МЧС России, правительства Иркутской области.