Экскурсии в заброшенные слюдянские штольни признаны МЧС опасными

Источник: Байкал Инфо
03/03/2017 - 16:54

Экскурсии по заброшенным штольням в окрестностях Слюдянки могут быть очень опасными, сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области 3 марта 2017 года. В связи с этим ведомства рекомендует прекратить организованные массовые прогулки в штольни, которые начали проводить с января нынешнего года. Их организатор Антон Шмелёв написал на своей странице Вконтакте, что экскурсии в слюдянские штольни прекращены.

Маршрут по заброшенным штольням, где 50 лет назад добывали слюду и другие минералы, является нелегальным и вопрос о его разрешении даже не рассматривается, поскольку такие места представляют опасность для людей. К тому же район Слюдянки отличается повышенной сейсмоопасностью, что еще больше повышает риск нахождения в местном подземелье.

Запретить такой экстремальный туризм МЧС не может, люди гуляют по подземельям, занимаются опасными видами спорта, подвергая себя опасности и это личное дело каждого. Ответственность лежит на организаторах мероприятий, не отвечающих технике безопасности. При этом ГУ МЧС предупреждает, что организаторы подобных экскурсий на коммерческой основе при несчастных случаях понесут уголовную ответственность. Они ответственны и перед собственником земли, коммерческой организацией, которая может запретить прогулки, поскольку она отвечает за пострадавших на её территории.

Несчастный случай в слюдянских штольнях уже происходил в 2014 году, когда спасатели оказывали помощь мужчине, который сломал ногу в заброшенной шахте и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Тогда на ногу туристу упало бревно. Кроме того, в штольнях можно просто заблудиться, ведь общая длина подземных ходов – более 80 км. 

  • Тулупова Галина
Метки: Общество, Безопасность, ГУ МЧС по Иркутской области, Туризм, Слюдянский район
Материалы в тему: 

Массовые экскурсии туристов начались в заброшенные слюдянские штольни

В заброшенные штольни в окрестностях Слюдянки, в которых 50 лет назад добывали слюду в промышленных масштабах, начались массовые экскурсии для туристов и любопытствующих. Как сообщил «Байкал Инфо» 2 марта 2017 года организатор экскурсий и гид Антон Шмелёв, он с конца января начал водить туда группы ...
Также в рубриках: 
В сибирских горах регистрируется всплеск происшествий с туристами
На льду Байкала МЧС нынче рекомендует вообще не проводить массовых мероприятий
Более 2,5 тыс. людей могут пострадать от весеннего паводка в Тайшетском районе
Два медведя в Бодайбинском районе вышли к детскому лагерю «Звёздочка»
Поток гуляющих по льду Байкала от Старой Ангасолки до Слюдянки увеличился
Исключить из фида:  0