Экскурсии в заброшенные слюдянские штольни признаны МЧС опасными

Экскурсии по заброшенным штольням в окрестностях Слюдянки могут быть очень опасными, сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области 3 марта 2017 года. В связи с этим ведомства рекомендует прекратить организованные массовые прогулки в штольни, которые начали проводить с января нынешнего года. Их организатор Антон Шмелёв написал на своей странице Вконтакте, что экскурсии в слюдянские штольни прекращены.

Маршрут по заброшенным штольням, где 50 лет назад добывали слюду и другие минералы, является нелегальным и вопрос о его разрешении даже не рассматривается, поскольку такие места представляют опасность для людей. К тому же район Слюдянки отличается повышенной сейсмоопасностью, что еще больше повышает риск нахождения в местном подземелье.

Запретить такой экстремальный туризм МЧС не может, люди гуляют по подземельям, занимаются опасными видами спорта, подвергая себя опасности и это личное дело каждого. Ответственность лежит на организаторах мероприятий, не отвечающих технике безопасности. При этом ГУ МЧС предупреждает, что организаторы подобных экскурсий на коммерческой основе при несчастных случаях понесут уголовную ответственность. Они ответственны и перед собственником земли, коммерческой организацией, которая может запретить прогулки, поскольку она отвечает за пострадавших на её территории.

Несчастный случай в слюдянских штольнях уже происходил в 2014 году, когда спасатели оказывали помощь мужчине, который сломал ногу в заброшенной шахте и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Тогда на ногу туристу упало бревно. Кроме того, в штольнях можно просто заблудиться, ведь общая длина подземных ходов – более 80 км.