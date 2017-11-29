Экс-руководство «Мостоотряд-106» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Бывшие работники ЗАО «Мостоотряд-106» обратились с заявлением в Следственный комитет России по Иркутской области о привлечении к уголовной ответственности бывшего руководства организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает 29 ноября 2017 года пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2012 года по апрель 2014 года руководство ЗАО «Мостоотряд-106», без наличия законных оснований, использовало трудовые и материальные ресурсы организации. Компания неоднократно безвозмездно выполняло работы за другую подрядную организацию, являющуюся стороной в договорах подряда и государственных контрактах. Таким образом деньги за использованные ресурсы ЗАО «Мостоотряд-106» поступали на расчетные счета официального подрядчика, что повлекло причинение имущественного ущерба ЗАО «Мостоотряд-106».