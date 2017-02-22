Экс-ректор ИрНИТУ выдвинулся на пост руководителя вуза

В Иркутском научно-исследовательском техническом университете завершилось выдвижение кандидатур на должность ректора, выборы которого пройдут в 2017 году. Как сообщает 22 февраля пресс-служба вуза, подразделения вуза выдвинули пять кандидатов: и.о. ректора Михаил Корняков, советника ректора по экономике Дмитрий Огнев, директора Института металлургии и химической технологии им. С. Б. Леонова Евгений Анциферов, заведующий кафедрой квантовой физики и нанотехнологий ИрНИТУ Александр Афанасьев, который является экс-ректором, и профессор, совместитель на кафедре сопротивления материалов и строительной механики ИрНИТУ, директор учебного центра «Компьютерные технологии инженерного анализа» ИрГУПС Анатолий Пыхалов.

Собрания трудовых коллективов прошли в 88 подразделениях вуза. Кандидатуру и. о. ректора ИРНИТУ М. Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе учёный совет университета. Д. Огнева выдвинули четыре подразделения, Е. Анциферова – три подразделения, А. Афанасьева и А. Пыхалова – одно подразделение.

До конца февраля все претенденты должны подать необходимый комплект документов. 2 и 17 марта состоятся заседания учёного совета ИрНИТУ, где будут обсуждаться данные кандидатуры. До 29 марта документы кандидатов будут отправлены в аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ для согласования.