Экс-мэру Усть-Илимска оставили 11 лет лишения свободы

Иркутский областной суд 26 июля 2017 года оставил без изменения срок отбывания наказания в колонии строгого режима, к которому суд Усть-Илимска приговорил экс-мэра Владимира Ташкинова. Как сообщает пресс-служба суда, бывший градоначальник проведёт в заключении 11 лет, он обязан выплатить 30 млн рублей штраф, у него конфискуют автомобиль Lexus LX570. Однако областной суд смягчил дополнительное наказание: срок, в течение которого Ташкинову нельзя занимать государственные должности в представительных органах, сократили с семи лет до трёх.

Напомним, бывший мэр обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), доказано три эпизода. Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2014 года мэр неоднократно получал взятки в общей сумме около 11 млн рублей от представителя юридических лиц, работающих в городе по муниципальным контрактам. Деньги передавались за беспрепятственную приёмку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам. Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов. Следователями СКР допрошено более 40 свидетелей. Проведено 10 судебных экспертиз.

Уголовное дело в отношении Ташкинова было возбуждено 24 апреля 2015 года. В тот же день он был задержан правоохранительными органами в Новосибирске. Чуть позже он подал в отставку. Всё это время он находился под стражей.