Экопатруль на Ольхоне подвёл итоги летней работы

Экопатруль, организованный благотворительным фондом «Подари планете жизнь» при поддержке Прибайкальского национального парка, подвёл итоги летней работы с туристами на острове Ольхон. Об этом 22 сентября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Всего за лето 2017 года экопатруль совершил восемь выездов на остров. В основном добровольцы работали на пароме, который соединяет остров с материком. Они провели опрос почти 1,8 тыс. туристов, въезжающих на Ольхон и выезжающих с него. Как оказалось, 47% опрошенных отдыхали в палатках, снимали частное жилье 30%, остальные останавливались на турбазах. При этом огромное количество туристов показали низкий уровень информированности об особенностях острова, о сакральности мест, о существовании здесь эндемичных растений и животных. Правила поведения на подобных территориях для многих заключаются только в таких общеизвестных понятиях, как «не мусорить», «не рубить деревья», говорится в сообщении фонда.

Волонтёры экопатруля рассказывали туристам о природоохранных акциях, проектах, которые реализуются на Ольхоне. К примеру, об установке в посёлке Хужир 25 контейнеров для раздельного сбора мусора, о строительстве ограждения на Сарайском пляже, чтобы уберечь эндемичные растения от колёс машин, о запрете катания на квадроциклах за пределами населенных пунктов, о сохранении мыса Бурхан, о вреде использования фосфатосодержащих моющих средств и т.д.

Благотворительный фонд сделал вывод, что, хотя осознанность туристов год от года возрастает, всё же есть необходимость в проведении широкомасштабной информационной кампании. В 2018 году экопатруль продолжит работу на острове с учетом выводов, сделанных по итогам нынешнего года.