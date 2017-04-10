Экологическую зоркость проверили у написавших тотальный диктант на ГЭС в Иркутске

Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые прошла на Иркутской и Красноярской гидроэлектростанциях компании ЕвроСибЭнерго, входящей в En+ Group. Напомним, текст диктанта Леонид Юзефович посвятил городам, жизнь которых напрямую связана с реками, на которых они стоят: Пермь (р. Кама), Улан-Удэ (р. Селенга) и Санкт-Петербург (р. Нева). Как сообщает 10 апреля 2017 год пресс-служба En+ Group, диктант на ГЭС написали 120 человек. Участникам диктанта также организовали проверку экологической зоркости в рамках экомарафона «360 минут» и провели экскурсии по залам и плотинам ГЭС.

Красноярская ГЭС расположена в Дивногорске Красноярского края. По установленной мощности она занимает второе место в России и входит в десятку крупнейших ГЭС мира. Среди сотни участников акции были сотрудники станции, студенты СибГАУ им. акад. М. Ф. Решетнева и Дивногорского гидротехнического техникума им. А.Е. Бочкина, а также красноярцы, пожелавшие проверить знание русского языка в необычном месте. Диктовал текст для участников директор телекомпании «Прима» Дмитрий Буевич.

«Мы рады, что Красноярская ГЭС стала одной из площадок тотального диктанта, - заметил генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский. - Надеюсь, что вид на Енисей создал соответствующий настрой, и каждый участник смог прочувствовать колоссальную энергетику могучего русского языка подобно той, что несут наши сибирские реки».

На Иркутской ГЭС прошли проверку грамотности 20 участников «Тотального диктанта». Функцию диктора на себя взял филолог, блогер и директор иркутского филиала ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Александр Верхозин. Иркутская ГЭС – первая крупная ГЭС, построенная в Восточной Сибири. Она находится в непосредственной близости к Байкалу, является первой в каскаде станций на единственной вытекающей из Байкала реке – Ангаре.

«Для нас важно, что наша ГЭС присоединилась к мировой акции по проверке грамотности, - сказал генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. - У русского языка и энергетики, на мой взгляд, много общего – красота, точность, четкие правила и тотальная востребованность».

Для участников диктанта на двух ГЭС также организовали проверку экологического зрения, которая прошла в рамках главного всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Волонтёры установили специальные стенды с таблицами для проверки зрения, где вместо букв изображены силуэты животных из Красной книги. Чем мельче силуэт животного, тем меньше их осталось в природе. Увидеть на таблице амурского тигра смогли только самые зоркие – в России этих тигров насчитывается не более 450 особей. На Иркутской ГЭС проверять экологическую зоркость участникам диктанта «помогали» две молодые нутрии (животные, которые ведут полуводный образ жизни) из Иркутского детского зоопарка.

Всего тотальный диктант проводили на 3008 площадках в 866 городах и поселках в 71 стране. По оценкам организаторов, в акции могли принять участие около 200 тыс. человек. Кроме ГЭС, были другие необычные площадки, где писали диктант: в летящих самолетах S7 Airlines, в аэропортах Иркутска и Сургута, в поездах «Стриж», на крупных вокзалах страны и даже в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь-Алушта».

Фото из архива "Байкал Инфо".