Экологические уроки начались в школах Иркутской области

Урок, посвященный проблемам экологии, провела в школе №24 Иркутска, провела 18 апреля 2017 года депутат Законодательного собрания Ирина Синцова. Она рассказала пятиклассникам о способах переработки бытовых отходов, о том, как можно беречь природу.

Так в Иркутской области стартовал экологический проект для школьников, координатором которого является Ирина Синцова. Подобные уроки проведут и другие депутаты ЗС, в том числе спикер Сергей Брилка. Ирина Синцова рассказала, что поскольку нынешний год объявлен Годом экологии в России, проект призван привлечь к проблеме сохранения окружающей среды как можно больше людей. Школа в Иркутске стала 3778 школой в стране, где проводится экологический урок.

Ученики школы №24 уже не раз участвовали в акциях по сбору мусора. Пятиклассникам рассказали о правильной утилизации различных бытовых отходов, о том, что они бывают опасными и могут причинять большой вред природе. В конце урока детям предложили разработать свой план переработки отходов, который им кажется максимально безвредным. Ребята справились с заданием, придумав, как можно утилизировать батарейки, пластик и прочий мусор. Некоторые признались, что узнали много новой информации за урок.

Фото "Байкал Инфо"