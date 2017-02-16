Экологические проблемы Братска решает БрАЗ

Экологические проблемы Братска обсудили металлурги из БрАЗа на координационном совете при правительстве Иркутской области, который прошел 16 февраля 2017 года. Как в этот день сообщила пресс-служба предприятия, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин подготовил доклад о природоохранной деятельности, в котором он отметил, что производство на БрАЗе проходит в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и согласованными нормативными документами в области охраны окружающей среды. Ежегодное снижение выбросов завода подтверждается результатами мониторинга атмосферного воздуха. Финансирование экологических проектов на предприятии в 2016 году превысило один млрд рублей.

Большая часть средств была направлена на внедрение нового и совершенствование действующего газоочистного оборудования. Современные газоочистки позволяют улавливать до 99,8% фтористого водорода и твердых фторидов. В 2016 году на БрАЗе ввели в эксплуатацию еще две таких установки. На эти цели потратили более 450 млн рублей. Еще около 136 млн инвестировано в модернизацию действующего газоочистного оборудования.

Также металлурги ведут тиражирование прогрессивной технологии производства алюминия «Экологический Содерберг» в корпусах электролиза. Стоимость работ по данному проекту в прошлом году превысила 55 млн рублей. На предприятии внедряют более эффективные горелки для дожига отходящих анодных газов. Затраты по проекту превысили 135 млн рублей. Порядка 170 млн рублей заводчане направили на реконструкцию шламовых полей, переработку отходов производства и мониторинг воздействия предприятия на окружающую среду.

Эффективность реализуемых природоохранных мероприятий подтверждают результаты мониторинга содержания веществ в снежном покрове, который проводят специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета. Так в 2016 году общее снижение концентрации водорастворимого фтора составило 4,9% по сравнению с 2015 годом. Также важно отметить, что на БрАЗе системно выполняются все необходимые мероприятия для сокращения выбросов при неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Одним из важнейших проектов металлургов является финансирование строительства благоустроенного жилья для переселения жителей посёлка Чекановский из санитарно-защитной зоны БрАЗа. В 2016 году на реализацию этой программы перечислено около 150 млн рублей.

Кроме того, заводчане организуют городские экологические акции, например, «Зеленая неделя РУСАЛа», которую ежегодно проводят активисты молодежного совета предприятия. Также металлурги занимаются озеленением городских улиц и экологическим воспитанием молодежи. Уже шесть лет подряд бразовцы оказывают финансовую и организационную поддержку в проведении региональной экологической олимпиады для старшеклассников, которая проходит на базе Братского университета.

В 2017 году затраты БрАЗа на экологическую программу превысят 1,2 млрд рублей. Эти инвестиции закреплены в соглашении о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Иркутской области и Братским алюминиевым заводом. Документ был подписан в июне прошлого года в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума. Стороны определили свои обязательства по реализации мероприятий в рамках Года экологии.

Фото пресс-службы БрАЗа.