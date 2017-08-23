Экологические мероприятия проведет ВСЖД в рамках фестиваля «Вместе ярче»

Источник: Байкал Инфо
23/08/2017 - 16:31

К всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче» присоединяются работники Восточно-Сибирской железной дороги. Как 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, с 1 по 15 сентября на ВСЖД будут проводиться мероприятия, направленные на экономию природных ресурсов и охрану окружающей среды. Одним из таких мероприятий станет акция «Зелёная пятница», когда в течение часа отключаются персональные компьютеры сотрудников, не занятых в оперативных работах.

Коллективы предприятий примут участие в подписании петиции об энергосбережении, любой желающий сможет заполнить личную декларацию о намерении бережно относиться к энергоресурсам дома и на работе.

О проведении фестиваля «Вместе ярче» будут оповещаться пассажиры в поездах дальнего и пригородного сообщений, а также на вокзалах. В туристических поездах, курсирующих по Кругобайкальской железной дороге, запланирована демонстрация фильмов о бережном отношения к природе, развитии энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Фестиваль, Экология, Забайкальский край
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