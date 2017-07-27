Экоквест пройдёт в ИГУ в «Час зелёного творчества»

Экоквест «Таинственный лес» проведут для детей в Ботаническом саду Иркутского государственного университета во время международной акции «Час зелёного творчества» в 13.00 1 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба вуза, со ссылкой на сотрудницу Ботсада Наталью Гончаренко, во время игры дети узнают о разнообразных полезных свойствах растений, познакомятся с идеей устойчивого развития экосистем, научатся бережно относиться к природе. Участие в экоквесте бесплатно. Справки по тел.: 41-34-76, 97-91-41.

Участники акции «Час зелёного творчества» в разных точках мира проведут в своих городах и странах мероприятия, чтобы показать, как можно изменить экологическую ситуацию на планете к лучшему. В этом году акция пройдет в четвертый раз.

Фото с сайта ИГУ.