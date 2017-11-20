«Единая Россия» оценит итоги партийных проектов в Иркутской области

Подведение итогов проектов партии «Единая Россия» в Иркутской области в 2017 году состоится на форумах, которые пройдут в разных городах. Как сообщил на пресс-конференции секретарь регионального отделения ЕР, спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, 24 ноября форум состоится в Ангарске, а 9 декабря – в Иркутске.

На них, среди прочих, будут обсуждать проект «Создание комфортной городской среды», инициированный партией. Как подчеркнул Сергей Брилка, успешная реализация и такого масштабного проекта как «Народные инициативы» – это также результат сильной позиции «Единой России» в Иркутской области, и фракции партии в Законодательном собрании.

«Считаю, что сегодня «Единая Россия» работает стабильно и успешно. 1 декабря 2017 года будет 16 лет партии. Я пять лет секретарь регионального отделения. Возьмите результаты с 2013 года и проанализируйте эффективность работы, сравнивая с начала. Статистика объективно будет в пользу нынешнего регионального отделения партии», – заявил Сергей Брилка.

Сергей Брилка обозначил основные составляющие, необходимые для успешной реализации проектов, направленных на благоустройство городской среды. Это инициатива жителей, ответственность строителей, четкая система контроля исполнения мероприятий, взаимодействие ветвей власти и эффективная работа регионального отделения партии.

«В этом году мы не только впервые воплощали в жизнь эти проекты, но и выстраивали систему контроля реализации мероприятий. В ней задействованы депутаты, общественники, ОНФ, инициативные группы, которые напрямую связываются с координатором проекта. Граждане, которые подавали заявки на благоустройство, контролируют ход работ и звонят в общественную приемную «Единой России». Контроль ведут депутаты Законодательного собрания, целенаправленно выезжая в города», – сказал Сергей Брилка.

Напомним, что общее финансирование проектов по формированию комфортной городской среды в 2017 году составило 797 млн рублей, из них 469 млн – деньги федерального бюджета, 231 млн были выделены из областной казны, около 97 млн – средства муниципалитетов. В этом году в проектах участвовали 15 территории. Наибольший объём финансирования пришелся на Иркутск – всего город получил 213 млн рублей, затем Братск – 116 млн, на третьем месте Ангарск – 87 млн.

«В Приангарье короткий строительный сезон в отличие, скажем, от юга России. И работы по проекту, с учетом его сроков в этом году, приходилось форсировать. Достигнутые показатели – это и результат эффективной работы регионального отделения партии «Единая Россия» и партийных организаций на местах», – сказал Сергей Брилка.

Фото с сайта ИРО "Единая Россия".