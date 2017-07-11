Джазовый концерт пройдёт на острове Юность в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 09:14

Иркутский музыкальный коллектив «Доктор Джаз» выступит 15 июля 2017 года на сценической площадке острова Юность в Иркутске с программой «Viva Latina», составленной из известных джазовых и латиноамериканских хитов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в концерте также примут участие специальный гость Стас Радзиевский (саксофон, Австралия) и танцевальный коллектив «Новая интеллигенция». Концерт пройдет в рамках проекта «Летние джазовые сезоны».

Проект «Летние джазовые сезоны» был запущен в год 355-летия Иркутска по инициативе главы города Дмитрия Бердникова. В 2016 году прошла серия концертов в рамках данного проекта. В 2017 году «Летние джазовые сезоны» по традиции открылись 3 июня в День города.

Метки: Администрация города Иркутска, Культура, Музыка, Иркутск
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