Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже в Ангарске

В Ангарске полицейские проводят проверку по факту падения двухлетней девочки из окна квартиры на третьем этаже 16 апреля 2017 года. Как сообщает 17 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители установили, что на момент происшествия ребёнок находился вместе с родителями на кухне, где было открыто окно. девочка залезла на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.

В Иркутской области с начала 2017 года из окон и с балконов выпали 10 детей, двое из них погибли. Полицейские напоминают, что нельзя оставлять маленьких детей одних в комнате, где открыты окно или балкон, даже если на окне есть москитная сетка, т.к. она не выдержит вес навалившегося на нее ребенка. Важно убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.