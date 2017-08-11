Двухлетний мальчик без вести пропал в Тулунском районе. Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение об исчезновении Артема Кулешова поступило в дежурную часть полиции накануне вечером. Родственники мальчика рассказали, что вчера около 18:00 он вышел за ограду дома, расположенного в деревне Альбин, и до настоящего времени о нем ничего не известно.

Всю ночь ребенка искали около 70 человек: полицейские, спасатели и родственники, однако розыскные мероприятия пока не принесли положительного результата. В связи с этим, сотрудники ОВД обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к обследованию территории, где находится, возможно, нуждающийся в помощи ребенок. Его поиски продолжаются. Сейчас в них принимают участие около 100 полицейских, спасатели и 60 местных жителей и волонтёров.

Граждане, готовые помочь в поисках или что-либо знающие о пропавшем могут в любое время обратиться по телефону: 8-999-230-38-60, 8 (39530) 47008 либо 02.

Фото из архива "Байкал Инфо".