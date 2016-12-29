Двух мужчин осудят за убийство женщины и её семилетней дочери в Усть-Ордынском

В Иркутский областной суд для рассмотрения направлено по уголовное дело в отношении Валерия М. и Руслана С., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Как сообщает 29 декабря 2016 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что в ноябре 2015 года в пос. Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района они проникли в дом индивидуального предпринимателя, чтобы завладеть его деньгами. Обвиняемые напали с ножом на жену бизнесмена, от полученных ранений она скончалась на месте преступления. В доме также находились двое маленьких детей. Опасаясь, что семилетняя дочь женщины сможет опознать их, обвиняемые убили девочку.

После совершения преступлений обвиняемые скрылись с места происшествия, похитив 60 тыс. рублей. В отношении обоих избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Фото с сайта Иркутского областного суда.