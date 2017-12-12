Двух иркутян осудили за изнасилование 27-летней девушки

В Иркутске осудили двух мужчин, которые избили и изнасиловали 27-летняя женщину. Как 11 декабря 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему и 42-летнему иркутянам. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством), п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством).

Установлено, что с 17 по 18 декабря 2016 года в сторожке на территории промышленной базы обвиняемые распивали спиртные напитки. Кроме того, в сторожке находилась ранее незнакомая им 27-летняя женщина. Один из мужчин, вооружившись ножом, стал угрожать потерпевшей убийством, а затем со своим подельником нанес множественные удары руками и ногами по телу и голове женщины. Сломав сопротивление потерпевшей, они изнасиловали ее и совершили насильственные действия сексуального характера. После этого женщина, воспользовавшись моментом, сбежала от обвиняемых. Оба злоумышленника ранее неоднократно судимы, в том числе за особо тяжкое преступление против личности.

Приговором Ленинского районного суда города Иркутска мужчинам назначено наказание в виде 10 лет и 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Фото с сайта Иркутского областного суда.