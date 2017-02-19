Двух девочек спас мужчина на пожаре в Иркутском районе

Двух девочек спас мужчина из горевшего дома в садоводстве «Обувщик-2» в Иркутском районе днём 17 февраля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, случайно взглянув на соседний дом, Пётр Лукомский увидел дым из окна. Мужчина знал, что хозяйка дома около часа назад ушла по делам, ненадолго оставив дочек 5-ти и 6-ти лет, он немедленно бросился им на помощь. Пётр Лукомский взломал дверь, вбежал в уже наполнившийся дымом дом и вынес девочек на улицу. Дети отделались лёгким отравлением угарным газом, их госпитализировали. Соседи, оказавшиеся на даче в этот день, вызвали пожарных.

Спустя несколько минут частный деревянный дом площадью 24 кв. м был объят пламенем. Пожарные не допустили распространения огня на постройки поблизости. Известно, что хозяйка горевшего дома воспитывает детей одна, соседи характеризуют женщину с положительной стороны – работает, занимается детьми.

Дознаватели предположили, что пожар начался с из-за электрического обогревателя, находившегося в деревянном пристрое. По их словам, двое детей остались в живых благодаря героическому поступку иркутянина.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.