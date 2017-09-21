Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Аларском районе

Двое взрослых и двое детей пострадали в дорожной аварии в Аларском районе. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 19:30 в дежурную часть отдела полиции посёлка Кутулик поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «село Апхульта – деревня Мольта». На место аварии прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекторы. Установлено, что 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль. В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами были доставлены водитель, 29-летняя женщина-пассажир, а также дети 3 и 8 лет.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина управлял «Жигулями» в нетрезвом виде. Помимо этого, он не имел права на управление транспортным средством, а автомобиль принадлежал его знакомому. Также нарушитель ПДД не обеспечил безопасность перевозимых детей, в момент аварии они не были пристёгнуты автокреслами.

В настоящее время автомобиль помещен на арестплощадку. Сотрудники ДПС по факту ДТП составили ряд административных протоколов, а инспекторы по делам несовершеннолетних составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.