Двое суток подряд шёл форум программных разработчиков Moneyhack в Иркутске

Форум разработчиков программного обеспечения (хакатон) Moneyhack завершился в коворкинге InLermontov в Иркутске. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба Иркутского государственного университета, он стал вторым мероприятием в цикле «Недели науки ИГУ». Участникам хакатона предложили создать приложение с использованием технологий распределенных вычислений Blockchain и собственной криптовалюты.

Форум разработчиков предварял курс молодого хакатонщика, в котором приняли участие почти 50 человек – студенты, преподаватели, школьники и учащиеся ссузов Иркутска.

Для участия непосредственно в хакатоне слушатели курса разбились на восемь команд, каждая из которых разрабатывала собственный проект.

У мероприятия особый формат – работа над проектами идет без перерывов круглые сутки. Хакатон Moneyhack продлился двое суток. Все это время участники провели в коворкинге, практически не покидая помещение и почти не прерываясь на сон. В заключительный день все команды представили готовые проекты.

«Несмотря на соревновательный характер, все команды относились дружелюбно друг к другу и часто помогали в сложных моментах. Каждый участник проявил свои самые сильные стороны и выступил, порой, в неожиданном для себя амплуа. Многие отметили, что узнали много нового для себя на этом хакатоне, ведь тема хакатона – «Создание веб-приложений с использованием технологии blockchain (ethereum)» была для всех в новинку», – рассказал участник хакатона Данила Самостроенко.

После презентации проектов эксперты выбрали тройку призеров, которыми стали команды Института математики, экономики и информатики ИГУ. Первое место занял проект, позволяющий оптимизировать работу всех заинтересованных участников рынка. Второе место досталось проекту, идеей которого является таймтрекинг для создания биржи фрилансеров с историей взаимодействия между заказчиками и работниками, а также контроль работы. Тертье место у проекта о настольных играх с переносом всей истории взаимодействия между игроками.

Организаторы хакатона отметили еще один интересный проект, подготовленный командой факультета сервиса и рекламы ИГУ. «Они представили систему мониторинга и записи показателей организма – своего рода индивидуальный браслет. Суть заключается в том, что вся история болезни и все соответствующие данные уходят в блокчейн, где эти данные сохраняются и где их уже невозможно подменить. Это позволяет делать точные диагнозы и отслеживать всю историю болезни», – сказал председатель СНО ИГУ, организатор «Недель науки ИГУ» Михаил Климонов.

Напомним, в рамках «Недель науки ИГУ» иркутян ждут еще несколько мероприятий:

- 2 ноября иркутяне смогут проверить свои знания по математике, информатики, технике и инженерным наукам на квизе. Для ответов на его вопросы специальных знаний не требуется, нужно лишь собрать команду, зарегистрироваться, и прийти в Иркутскую областную библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского. После квиза планируется показ научно-популярных фильмов о современных представлениях и теориях о Вселенной (природа времени, гравитация, химия, физика, эволюция).

- 3 ноября горожан будут ждать на провокационной онлайн-олимпиаде «Эрудит». Она покажет, что традиционное образование является недостаточным без самообразования – к традиционным вопросам и задачам по химии, математике, физике, истории будут добавлены вопросы по искусствоведению, музыке, религиоведению, лингвистике и др. Олимпиада представляет собой 80 задач по 16 направлениям, на решение дается четыре часа. Проводится в формате ЕГЭ.

- 4 ноября в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ пройдет игра «Юрист – урбанист» – это градостроительный квест, в котором участникам предстоит пройти сложный путь в формировании концепции города. Собери команду до 5 человек, приходи и построй свой город.

В этот же день в иркутском планетарии пройдет экскурсия «Космос Иркутска», после которой планируется просмотр научного фильма «Энергия вселенной». Астрономы Иркутска расскажут о космосе студентам, школьником и жителям города Иркутска.

- 5 ноября состоится Инстамит – пользователей сети Instagram будут ждать на радиоастрономической обсерватории в урочище Бадары (Бурятия). Поездку организует проект-студия ГОС совместно с СНО ИГУ. Планируется экскурсия по обсерватории, вести которую будет профессор ИГУ Сергей Язев. После нее – лекция по инстаграмму и, собственно, сам инстамит.

В рамках «Недель науки ИГУ» можно получить подарки от спонсоров, а также выиграть призы, приняв участие в розыгрышах. Группа в социальной сети «Вконтакте», где публикуют новости о мероприятиях - Недели науки ИГУ. Большинство мероприятий требуют регистрации участников. Зарегистрироваться можно здесь.

Фото с сайта ИГУ.