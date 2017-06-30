Двое рецидивистов ограбили продуктовый магазин в Иркутском районе

В Иркутском районе задержали двух мужчин, которые ограбили торговый павильон. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 28 июня около двенадцати часов дня. Выяснилось, что в продуктовый магазин, расположенный в поселке Селиваниха Иркутского района, проникли двое мужчин. Злоумышленники, угрожая продавцу острым предметом, похитили деньги из кассы, а также продукты.

Прибывшие полицейские тщательно обследовали место преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Иркутского района в возрасте 27 и 31 года. В отделе полиции они полностью признались в содеянном.

По данному факту следственными органами отдела полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское» по признакам преступления предусмотренного часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с крупным денежным штрафом.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.