Двое рабочих погибли в Шелеховском районе, отравившись угарным газом. Как 26 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне вечером из ОМВД России поступило сообщение о том, что в колодце водовода по улице Ленинская в поселке Большой Луг обнаружены тела 54-летнего и 59-летнего мужчин. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

По предварительным данным, днем два слесаря одного из предприятий Иркутской области самостоятельно проводили работы по устранению протечки – откачивали воду из колодца. Спустившись вниз, они включили водяную помпу, выделяющую угарный газ. Предположительно смерть мужчин наступила от отравления угарным газом.

В настоящее время следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашивается персонал предприятия, изымается документация, проводятся иные проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из архива "Байкал Инфо".