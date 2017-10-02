Двое пьяных парней на иномарке врезались в дорожное ограждение и дерево в Черемхово

Двое пьяных молодых людей устроили две аварии в Черемхово. Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне утром в дежурную часть полиции от очевидцев поступила информация, что на улице Елены Бердниковой произошла авария, где неизвестный водитель на иномарке врезался в металлическое ограждение, а после скрылся с места происшествия.

Во время проверки предварительно установлено, что двое молодых людей 18 и 16 лет, после распития спиртных напитков решили прокатиться по городу на автомобиле «Тойота Королла», принадлежащий родственнику, в то время пока тот спал. Сначала автомобилем управлял 18-летний парень, не имеющий прав, и, следуя по улице Е.Бердниковой, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в металлическое ограждение. Далее, не сообщив о ДТП, молодой человек сел на пассажирское сиденье, а за руль посадил своего 16-летнего приятеля, который также, следуя по той же улице, не справился с управлением и врезался в дерево.

Известно, что минувшим летом 18-летний житель Черемхово уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.