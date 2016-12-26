Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Тайшете

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в городе Тайшете. Как 26 декабря 2016 года сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, 24-летний Рустам Шамильевич Шакуров, осужденный по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, добытого незаконным путем), и 22-летний Сергей Анатольевич Наделяев, осужденный по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), покинули территорию колонии-поселения № 22 Тайшета. Отсутствие осужденных было замечено сегодня утром при проведении подъема. Для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Оба осужденных до отбывания наказания проживали в Иркутске, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.

Приметы: Шакуров: рост 180 см. На ребре правой кисти татуировка «За Вас!». Наделяев: на лбу шрам изогнутой формы 1 см.

В колонии-поселении № 22 содержатся люди, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-56 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26-81-34, 26-81-45.