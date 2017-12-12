Двое маленьких детей погибли на пожаре в Аларском районе

Двое маленьких детей погибли на пожаре в деревне Шульгино Аларского района. Как 11 декабря 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, двое детей в возрасте одного и пяти лет остались без присмотра взрослых в доме, когда он загорелся. Их тела были обнаружены огнеборцами во время тушения пожара, причины его возникновения уточняются. Всего с начала 2017 года в огне погибли 22 ребенка.

С инициативой о введении в Иркутской области особого противопожарного режима из-за резкого роста погибших на пожарах выступает руководство ГУ МЧС России по Иркутской области. С начала декабря при общем снижении числа пожаров в 4 раза увеличилась гибель людей в огне. «На сегодняшний день с начала года зарегистрировано 25 пожаров с гибелью двух и более человек. В ряде муниципальных образований, где были зафиксированы такие случаи, был введен особый противопожарный режим, и эта мера позволила на время стабилизировать обстановку. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что одних профилактических мероприятий для предотвращения подобных трагедий недостаточно. Необходимо оборудовать свои жилища современными средствами раннего обнаружения пожара. Работа по установке дымовых извещателей в домах многодетных семей, социально-неадаптированных, маломобильных граждан велась в течение всего года – охват населения составил 48%, и она будет продолжена. Но остальным жителям необходимо позаботиться о приобретении таких устройств самостоятельно», – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Большая часть пожаров с трагическими последствиями возникает в ночное время и ранние утренние часы, когда люди спят. Пронзительный сигнал датчика способен разбудить жильцов, которые смогут ликвидировать возгорание и спастись. Основными причинами пожаров с массовой гибелью стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, печного отопления, несколько случаев связаны с неосторожным обращением с огнем.

«В настоящий момент сотрудники испытательной пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы и специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области завершили работы в садоводстве «Архиереевка-3» Усольского района, где 10 декабря погибла семья из пяти человек. И уже сейчас можно сказать, что наиболее вероятная причина этого пожара – электротехническая, связанная с обогревом жилого помещения», – прокомментировал Виктор Пашков.

Он также рассказал, что сейчас группа профилактики с участием сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и социальной службой до конца года будут проводить комиссионные обследования жилья людей, входящих в категорию риска.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.