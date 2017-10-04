Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Свирске

Источник: Байкал Инфо
04/10/2017 - 11:57

Четыре человека, в том числе два ребенка 8 и 9 лет погибли во время пожара в Свирске. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба Черемховского района, 30 сентября в подразделение пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ломоносова, 40. На момент прибытия пожарных подразделений горел деревянный одноэтажный жилой дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей.

Опрос очевидцев и осмотр места происшествия помогли установить, что причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Эта причина возникновения пожаров относится к числу наиболее распространенных.

Фото с сайта администрации Черемховского района. 

Метки: Происшествия, Администрация Черемховского района, Пожары, Свирск
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