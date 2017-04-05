Двое ангарчан во время пьянки подожгли знакомого и насмерть забили колуном его брата

В Ангарске задержали двух мужчин, которые во время пьяной ссоры сожгли одного знакомого, а второго до смерти ударили по голове колуном для дров. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на участке в садоводстве «Рассвет» находятся тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в ночь на 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов дачного садоводства. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого двое из мужчин облили бензином и подожгли 44-летнего знакомого, а его брату нанесли удары колуном по голове. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

В день поступления сообщения о преступлении подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, ими оказались местные жители 38 и 65 лет. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области.