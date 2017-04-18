Двенадцать бакалавров ИрНИТУ получили стипендии компании BP

Двенадцать бакалавров ИрНИТУ получили стипендии британской нефтегазовой компании BP, которая традиционно назначается по итогам конкурса и собеседования самым одаренным и активным студентам университета. Как сообщает 18 апреля 2017 года пресс-служба вуза, в этом году стипендиатами стали Тумэн Батуев, Стас Бугдаев, Ольга Каймонова, Алексей Коноваленко, Александр Москалюк, Анастасия Муканина, Маргарита Николаева, Мария Садохина, Юрий Фокин, Александр Чугунов, Мухамбетсали Шукуров и Сергей Шаргородский.

В состав конкурсной комиссии от компании BP вошли менеджер по социальным инвестициям и корпоративной ответственности Алена Новикова, вице-президент по внешним связям BP в России Владимир Дербенцов и инженер по резервуарам Алмаз Сагдиев. Со стороны вуза студентов оценивали директора профильных для BP институтов ИрНИТУ – энергетики, архитектуры и строительства, недропользования и металлургии и химической технологии.

На победу в конкурсе претендовали 20 студентов. Они должны были предоставить сведения о хорошей успеваемости, а также портфолио, в котором отмечены все их достижения. Особое внимание эксперты уделяли участию студентов в научно-исследовательских проектах, наличию научных публикаций, выступлениям на конференциях, конкурсах и олимпиадах. Кроме того, отмечались успехи в спортивной, общественной и культурно-творческой деятельности.

По информации начальника учебного отдела ИрНИТУ Оксаны Солдатовой, компания BP поддерживает студентов вуза в рамках стипендиальной программы с 2012 года. Договор о сотрудничестве подразумевает три направления: материальное поощрение студентов бакалавриата и специалитета, стипендиальная программа для магистрантов и поддержка научно-исследовательских проектов и научных объединений. В этом году условия конкурса для бакалавров остались прежними. Размер стипендии составляет 15 тыс. рублей в месяц и выплачивается победителям программы в течение года.

Фото с сайта ИрНИТУ.