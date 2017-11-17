Две зелёных активистки провели пикет у правительства Иркутской области в защиту Ольхона

Известные иркутские защитницы природы Любовь Аликина и Юлия Карельченко 17 ноября 2017 года провели одиночный пикет в защиту Шаманского леса и Сарайского пляжа – священных мест на байкальском острове Ольхон, которые продали частным лицам. Об это на своей странице в Фейсбуке сообщила Любовь Аликина.

«Очень холодно было, но час мы отстояли на морозе, все нам сочувствовали и просили прекратить пикет, ради нашего здоровья, подходили и с министерств, взяли контактный телефон, обещали позвонить и назначить совещание, куда пригласят и нас. Пикет прошёл продуктивно, будем ждать результаты», - написала она. Подходил к пикетчицам и вице-спикер Законодательного собрания Кузьма Алдаров.

Как говорит прокурор Ольхонского района Апзу Каримов, поступили обращения общественников по этому поводу. По результатам выезда на место с привлечением специалистов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Росреестра, Байкальского управления Росприроднадзора, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН было установлено, что земельные участки, которые в 2010-2012 годах были предоставлены гражданам у Сарайского залива, находятся на федеральных землях Прибайкальского национального парка. Эти земельные участки входили в состав лесного фонда особо охраняемой природной территории.

«Кроме того было установлено, что часть деревьев имеют значительный возраст – сотни лет. Одна сосна, растущая на склоне горы, который ведет Сарайскому пляжу, растёт там уже 416 лет. И часть этого реликтового, священного когда-то леса, была вырублена при начавшемся освоении участков, - сказал прокурор в интервью газете «Байкальские зори». - Свыше 10 исков направлено в суд. В ряде исков фигурирует несколько земельных участков, предоставленных по отдельным договорам купли – продажи, либо переданных в аренду. Таких участков свыше 20. Поскольку муниципалитет не имел права распоряжаться не своими землями, они должны быть освобождены от строений и возвращены собственнику, то есть Российской Федерации».

Любовь Аликина напоминает, что 15 декабря состоится предварительное судебное заседание в Ольхонском районном суде по делу продажи природоохранных земель.