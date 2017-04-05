Две новые остановки будет делать электричка «Черемхово – Иркутск»

Две новые остановки с 8 июня 2017 года появятся в маршруте пригородного поезда №6104 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский. Как 5 апреля сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, теперь электричка будет останавливаться на пунктах Восточная и Карьер.

Таким образом, поезд будет отправляться из Черемхово в 10:07 (вместо 10:08), Гришево 10:16 – 10:17, Касьяновка 10:23 – 10:24, Восточная 10:28 – 10:29, Половина 10:38 – 10:39, Белая 10:53 – 10:54, о.п. 5100 км 10:56 – 10:57, Мальта 11:02 – 11:03, Лужки 11:08 – 11:09, Зеленый Городок 11:13 – 11:14, Усолье 11:18 – 11:19, Тельма 11:26 – 11:27, Биликтуй 11:34 – 11:35, Китой 11:39 – 11:40, Ангарск 11:46 – 11:47, Суховская 11:54 – 11:55, Совхозная 11:59 – 12:00, Карьер 12:03-12:04, Мегет 12:09-12:10, Вересовка 12:13-12:14, Батарейная12:19-12:20, Заводская 12:29-12:30, Иркутск Сортировочный 12:33-12:34, Военный Городок 12:40-12:41, Иркутск-Пассажирский прибытие в 12:47.

Фото из архива "Байкал Инфо".