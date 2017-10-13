Две летучие мыши перезимуют в Иркутской зоогалерее

В приют Иркутской зоогалереи 13 октября 2017 года поступили самец и самка летучей мыши, которых в разных районах города нашли неравнодушные граждане – одна мышь пыталась найти укрытие между двумя стёклами в оконной раме, другую достали из-под наличника окна. Как рассказала «Байкал Инфо» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, на их крыльях нет повреждений, животные совершенно здоровы, только не успели найти подходящее место для спячки. Летучих мышей приемышей поместят в зоогалерее в приспособленное помещение с температурой в 4-6 градусов. Там они благополучно перезимуют 5-6 месяцев, а по весне их выпустят в естественную среду обитания.

Справка. Летучие мыши - представители отряда рукокрылых. Ведут ночной образ жизни, днем спят, повиснув головой вниз. Продолжительность их жизни варьируется от 4 до 20 лет. Чтобы пережить холодный сезон, летучие мыши приспосабливаются к условиям среды обитания. Температура тела в период спячки понижается с 37-40 градусов, до нуля градусов.

Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "Вконтакте".