Две компании в Иркутской области получат деньги из бюджета для заготовки и переработки дикоросов

В Иркутской области два предприятия признаны победителями конкурса для получения грантов на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Об этом 8 декабря 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего на конкурс было подано семь заявок, четыре из которых допущены до участия. Победители получат в сумме 10 млн рублей.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Кириленко напомнил, что гранты предоставляются во исполнение поручения губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Гранты пойдут на покупку оборудования для производственных объектов, предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и продуктов их переработки, а также на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования.