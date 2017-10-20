Две грязные турбазы на Ольхоне и незаконную стройку на Малом Море нашли на Байкале

Сразу три уголовных дела по фактам нарушения экологического законодательства на Байкале возбудил Следственный комитет России по Иркутской области, сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба ведомства. На острове Ольхон обнаружены две турбазы, которые выливали отходы куда попало, а в районе мыса Зундуки на побережье Малого Моря – незаконное строительство.

По версии следствия, на едином земельном участке, где размещены две туристические базы в посёлке Хужир на Ольхоне в границах водоохранной зоны Байкала, обнаружены места, куда сливают отходы из выгребных ям. Согласно расчету размера вреда, причиненного почвам, общий ущерб составляет в первом случае более 2,8 млн рублей, во втором - более 400 тыс. рублей. Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).

На земельном участке в районе мыса Зундуки на материке нашли четыре недостроенных деревянных дома, частично огороженных забором. Незаконное строительство повлекло ухудшение качества окружающей среды, уничтожение лесной подстилки, напочвенного покрова, растений, местообитаний редкого вида растений – копеечника зундукского, занесенного в Красные книги Иркутской области и России. Общая сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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