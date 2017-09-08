Две девушки из Иркутской области получили награды международного конкурса «Мисс Интеграция»

Две девушки из Иркутской области, которые являются инвалидами-колясочниками, завоевали награды на международном конкурсе «Мисс Интеграция», который проходил 6 сентября 2017 года в Новосибирске. Об этом «Байкал Инфо» стало известно от одной из участниц – Светланы Мухтановой, представительницы Усть-Ордынского Бурятского округа. Она получила титул «Мисс обаяние». Александра Теплоухова из Иркутска стала обладательницей титулов «Мисс независимость» и «Мисс зрительских симпатий».

«Был конкурс видеовизиток, танец «Стиляги» с партнёрами, творческий номер. В творческом номере я танцевала приветственный бурятский танец, - рассказала Светлана Мухтанова. – Был интеллектуальный конкурс, выход в национальных костюмах, вальс и песня».

Сейчас девушки находятся в одном из реабилитационных центров Новосибирска, домой они вернутся 15 сентября.