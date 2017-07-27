Две бронзовые медали завоевали спортсмены Приангарья на Сурдлимпийских играх

Источник: Байкал Инфо
27/07/2017 - 17:14

Две бронзовые медали завоевали спортсмены Иркутской области на XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые проходят с 18 июля 2017 года в городе Самсун в Турции. Как сообщает 27 июля пресс-служба министерства спорта региона, третье место в прыжках в длину занял иркутянин Максим Куликов. Валерия Кладовикова в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м также завоевала бронзовую медаль, уступив россиянке Ольге Мисоченко, которая стала второй, и кореянке Чун Чжи Вон, занявшей первое место.

Для обоих спортсменов это уже вторая бронза на этих соревнованиях. Ранее Максим Куликов показал третий результат в беге на 110 м с барьерами, а Валерия Кладовикова заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Награды, Соревнования, Спорт, Мир, Россия
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