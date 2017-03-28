Две ангарчанки несколько лет незаконно получали ежемесячные детские пособия

В Ангарске будут судить двух женщин, которые незаконно получали ежемесячные детские пособия. Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет незаконно получали из бюджета Иркутской области ежемесячные пособия на своих детей, предоставив в органы соцзащиты заведомо ложные и недостоверные сведения. Ущерб от их действий составил чуть более 30 тысяч рублей.

В настоящее время прокурором утверждены обвинительные заключения и уголовные дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива "Байкал Инфо".