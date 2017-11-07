Два золота всероссийских соревнований завоевали юные скалолазы Приангарья

Источник: Байкал Инфо
07/11/2017 - 10:21

Две золотых медали завоевали скалолазы Иркутской области на всероссийских юношеских соревнованиях, которые прошли с 31 октября по 4 ноября 2017 года в Тюмени. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья, участие в турнире приняли более 550 спортсменов из 27 регионов страны.

От Иркутской области выступали спортсмены из Иркутска и Ангарска. Первое место среди 50 участниц в возрастной категории 16-17 лет в дисциплине «трудность» заняла иркутянка Варвара Бут. В этой же дисциплине еще одно золото у Кирилла Белянкина из Иркутска. В его возрастной категории 10-13 лет было 113 спортсменов.

В общекомандном зачете сборная команда Иркутской области заняла пятое место.

«Впервые шесть наших спортсменов прошли в финал, некоторым из них немножко не хватило до призовых мест. С каждым годом уровень наших ребят растет, постепенно мы приближаемся к ведущим регионам в этом виде спорта. По итогам этого года Кирилл Белянкин попал в состав сборной команды России, в общероссийском рейтинге он занимает третье место и с 2018 года начнет выступления на международном уровне», - рассказала тренер-преподаватель областной спортивной школы «Спарта» Екатерина Веретенина.

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Награды, Соревнования, Спорт, Россия
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