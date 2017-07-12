Два железнодорожных переезда закроют в Иркутской области 14 июля

Источник: Байкал Инфо
12/07/2017 - 15:57

Из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 14 июля 2017 года с 9.00 до 18.00 по местному времени для проезда автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный на 5049 км участка  Черемхово – Забитуй (Жаргон). Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, объезд будет возможен  через  железнодорожный переезд 5053 км перегона Черемхово-Забитуй (западный переезд) и далее по ул. Волочаевской. В это же время будет закрыт железнодорожный  переезд, расположенный на 2 км участка Черемхово – Макарьево (по ул. Ферефёрова). Объезд будет возможен  через  железнодорожный  переезд, расположенный  на 5 км перегона Черемхово-Макарьево (Пушкинский проезд).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным  работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Транспорт, Черемхово
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