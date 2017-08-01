Два ребёнка выпали из окна в Братске и Нижнеудинске

Двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в подъезде своего дома в Братске, а двухлетняя девочка – из окна третьего этажа квартиры в Нижнеудинске. Дети госпитализированы, сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о происшествии в полицию Братска поступило от врачей скорой помощи. Следственно-оперативная группа установила, что около 9 часов утра 1 августа в подъезде дома №19 по улице Зверева малолетний ребёнок выпал из низко расположенного окна на площадку возле дверей мусоропровода. По мнению экспертов, удар смягчили стоявшие на площадке коробки. Мальчик находится в реанимации с переломами костей таза. Установлено, что малыш находился в подъезде вместе с матерью и маленькой сестрой. Пока мама спустилась вынести мусор на 5 этаж, дети побежали на площадку между 6 и 7 этажами. Двухлетний мальчик выглянул в разбитое окно и, не удержав равновесие, упал вниз. Несмотря на то, семья благополучная и на учёте в полиции не состоит, в отношении матери составлен протокол об административной ответственности по статье 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Кроме того, стало известно, что опасно расположенное окно в течение нескольких дней было разбито, дворник писала заявку на остекление. Однако управляющая организация своевременно не отреагировала, в ней сейчас пройдут проверки.

Аналогичный несчастный случай произошел в Нижнеудинске, где из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка. Она госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Иркутской области проводится профилактическая акция «Ребёнок на окне». Сотрудники полиции подготовили специальные памятки для населения, проводят беседы. В Братске в этом году не было летальных случаев выпадения детей из окон и балконов, но большинство из пострадавших получили тяжёлые травмы, им потребовалось длительное лечение. Полиция напоминает, что дети не могут реально воспринимать опасность нахождения на высоте. Поэтому взрослые обязаны сделать максимально недоступными для малышей открывающие устройства окон и балконов, установить ограждения, препятствующие свободному доступу к опасным местам в квартире и осуществлять постоянный контроль за ребёнком.