Два полярных песца появились в Иркутском зоосаде

Двух полярных песцов привезли в Иркутский зоосад из Подмосковного зоосада. Как 18 октября 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в учреждении, новые обитатели – мальчик и девочка – прошли полную санитарную проверку. Пока песцов поместили в отдельные вольеры рядом, чтобы дать возможность познакомиться друг с другом на расстоянии. Однако уже к концу января 2018 года, когда наступит солнечная активность и установятся необходимые погодные условия, начнется сезон размножения. Тогда песцы будут помещены вместе в один из вольеров, где образуют семейную пару, от которой можно будет в дальнейшем получить потомство.

В настоящее время песцы с осторожностью адаптируются к новым условиям, но агрессии не проявляют, берут пищу из рук сотрудников зоосада.

Справка: Песцы хищные млекопитающие семейства песцовых, обитатели Северного полярного круга и тундры. Длина тела редко превышает 70 см, вес до 8 кг. В природе песцы доживают до 6-10 лет, в неволе продолжительность жизни намного больше. У песцов хороший слух и обаяние, несколько слабее зрение. Самец с самкой заботятся о своем потомстве вместе.

Фото из группы Иркутского зоосада в социальной сети "Вконтакте".