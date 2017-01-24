Два иркутянина переделывали сигнальные пистолеты для стрельбы боевыми патронами

В Иркутске осудили двух мужчин, которые в гараже переделывали сигнальные пистолеты под стрельбу боевыми патронами. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба УФСБ России по Иркутской области, 33-летнего организатора преступлений приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей. Его 28-летний подельник приговорён к условному сроку и крупному штрафу. Выяснилось, что они в арендованном гараже в Свердловском районе Иркутска переделывали сигнальные пистолеты под стрельбу боевыми патронами калибра 9х18 мм. На момент задержания осуждённые нигде не работали и планировали получить прибыль от продажи готовых аналогов пистолета ПМ.

Соответствующий приговор оглашён в Свердловском районном суде Иркутска. Осуждённые обвинялись в незаконных хранении и изготовлении оружия (ст. 222, ст. 223 УК России), а также в приготовлении к преступлению (ст. 30 УК России).

Борьба с незаконным оборотом оружия и организованной преступностью является одной из приоритетных задач федеральной службы безопасности. Если вам стало известно о готовящихся, либо совершаемых преступлениях, вы можете сообщить информацию по телефону доверия Управления ФСБ России по Иркутской области: 8 (395-2) 210-404.

Фото пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.