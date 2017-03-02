Два человека узнали о наличии у них ВИЧ, сдав анализ в ТЦ Иркутска

Два положительных результата на ВИЧ выявлены в Иркутске в ходе массового экспресс-тестирования, которое прошло в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в рамках месячника ко всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции 1 марта 2017 года. Как сообщает пресс-служба Иркутского областного Центра СПИД, акцию в ТРК транслировали в прямом эфире регионального телевидения. Её посетили около 100 человек, из которых 68 сдали анонимные экспресс-тесты. Результаты двух мужчин в возрасте около 30 лет оказались положительными. Им оказали психологическую помощь. Соцработники порекомендовали им обратиться в Центр СПИД для более детальных исследований, постановки на диспансерный учёт и начала приёма терапии.

«Подобные акции мы проводим, чтобы убрать многие барьеры, - рассказала 1 марта на пресс-конференции главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Мы даём возможность людям, которые не всегда могут прийти в поликлинику и сдать тест, проверить себя. Положительный результат в таких случаях чаще всего означает своевременно начатое лечение и возможность сохранить здоровье. Конечно, поначалу известие об этом ввергает в шок. Но я бы скорее сказала, что людям, у которых обнаружен положительный результат на таких акциях, повезло».

Помимо торгово-развлекательного комплекса «Комсомолл» анонимное тестирование на этой неделе пройдёт в секс-шопах в рамках акции «Любовь с заботой – любовь без последствий». Она началась в регионе две недели назад и продолжится до конца марта.

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