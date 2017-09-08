Два человека погибли в Братске при столкновении жигулей и грузовика

Два человека погибли и два пострадали в дорожной аварии в Братске. Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сегодня около 4:40 на 132 км федеральной автодороги «Вилюй» 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 врезался в грузовой автомобиль «Рено-Магнум» с прицепом, который стоял на проезжей части в попутном направлении. После столкновения «Жигули» отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с грузовым автомобилем «Фритлайнер-Коламбия». В результате дорожного происшествия погибли две пассажирки отечественного автомобиля 69 и 33 лет, а его водитель и еще один пассажир с различными травмами доставлены в больницу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Установлено, что водитель автомобиля «Рено-Магнум» не выставил знаки аварийной остановки. В ходе проведения расследования предстоит выяснить причины остановки грузового автомобиля на проезжей части, были ли включены на нем световые приборы. По окончанию следствия будет установлена степень виновности каждого из участников аварии.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.