Два человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Братском районе

Источник: Байкал Инфо
27/01/2017 - 17:11

Два человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Братском районе. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагедия произошла сегодня около 7:00 на 77 километре автодороги «Вилюй». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» столкнулся со стоящим на обочине большегрузом «ФретЛайнер». После этого кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.

В результате случившегося от полученных травм на месте происшествия погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка иномарки. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Братский район
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