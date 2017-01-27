Два человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Братском районе. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагедия произошла сегодня около 7:00 на 77 километре автодороги «Вилюй». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» столкнулся со стоящим на обочине большегрузом «ФретЛайнер». После этого кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.

В результате случившегося от полученных травм на месте происшествия погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка иномарки. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.