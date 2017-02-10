Два брата в Усолье-Сибирском подозреваются в убийстве мужчины

В Усолье-Сибирском задержаны два родных брата, которые подозреваются в убийстве мужчины. Как сообщает 10 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в минувшее воскресенье в одном из дворов города местные жители обнаружили тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Им оказался 45-летний ранее судимый усольчанин без определённого места работы.

Сыщикам удалось найти свидетелей преступления и с их помощью составить фотороботы обоих подозреваемых. На розыск предполагаемых преступников был сориентирован весь личный состав отдела полиции, и уже через двое суток экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по имеющимся приметам задержал на улице города двух молодых людей. Ими оказались родные братья 28 и 32 лет, которые уже не раз отбывали уголовное наказание за различные нарушения закона в исправительных колониях.

Во время допроса задержанных было установлено, что накануне они совместно с потерпевшим допоздна пили алкоголь в одном из частных домов. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, закончившаяся тем, что братья набросились на мужчину и стали избивать его, в ходе драки один из нападавших взялся за топор. Убедившись, что жертва не подаёт признаков жизни, братья вынесли убитого на улицу, закопали в снег, а затем скрылись.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Подозреваемые находятся под стражей.