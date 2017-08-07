Два брата попали в ДТП на мопеде в Иркутске

Вечером 6 августа 2017 года два брата-школьника в Иркутске на улице 2-ая Северная получили травмы различной степени тяжести, упав с мопеда. Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, за рулём мопеда «Ирбис» был 15-летний подросток, на заднем сидении мопеда находился его 14-летний брат. Подростки ехали без мотошлемов, водитель не имеет удостоверения на права управления мопедом, последний на регистрационном учёте не состоит.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены частыми случаями ДТП с участием мототранспорта. С начала года зарегистрировано 84 такие аварии, в которых пострадали 38 взрослых и 12 детей.

Всего же инспекторы ГИБДД выявили свыше 500 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, 446 человек привлекли к административной ответственности. В ходе специальных профилактических рейдов дорожные полицейские проверили более 670 единиц мототехники, из которых 75 помещены на спецстоянки по различным причинам.

Полиция призывает водителей мотоциклов и мопедов, а также родителей, приобретающих двухколесный транспорт для своих детей, к соблюдению мер безопасности при его управлении. Напомним, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема. Кроме того, соблюдение безопасной скорости, использование защитного шлема, экипировки и световозвращающих элементов на одежде и обуви позволит избежать тяжелых последствий в случае аварии.