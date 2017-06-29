Духовные лидеры Иркутской области предлагают отговаривать женщин от абортов

Оказывать психологическую поддержку женщинам, которые хотят сделать аборт, планируют представители конфессий Иркутской области. С таким предложением 29 июня 2017 года во время круглого стола «Вопросы демографии: профилактика ВИЧ-инфекции, предотвращение абортов» межконфессионального совета при Законодательном собрании региона в Ангарске выступил епископ религиозной организации христиан веры евангельской «Региональное объединение церквей Иркутской области» Дмитрий Маслак. Он предложил, чтобы в женских консультациях дежурили представители разных конфессий, которые могли бы оказывать психологическую помощь и отговаривать от абортов. По его словам, это особенно важно для женщин, которые еще не приняли окончательного выбора.

Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елена Попова, они положительно оценивают такую практику, но только если это будет проходить не в женских консультациях. Она сообщила, что минздрав региона готов рассказывать женщинам о возможности получить такую помощь. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите по Иркутской области Андрей Лабыгин попросил министерство к следующему заседанию межконфессионального совета дать ответ, где можно проводить такие консультации.

Как рассказала доцент кафедры перинатальной и репродуктивной медицины ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного образования» Министерства здравоохранения России Виктория Дудакова, в Иркутской области снизилось количество женщин репродуктивного возраста – сейчас в регионе 594 тыс. таких женщин. Снижение связано в первую очередь с демографической ямой, которая наблюдалась в 1992 году. «Сейчас эти женщины не планируют беременность, у них на первом месте стоит карьера и социальное обеспечение, а только потом они будут задумываться о детях», – сказала Виктория Дудкова.

По словам Виктории Дудковой, несмотря на то, что количество абортов в Иркутской области снижается, их все равно много. Аборты в основном делают женщины в возрасте от 20 до 34 лет. Причины аборта в 75% случаев личного характера: 17% – желание жить для себя, 18% – нестабильность отношений с отцом ребенка, 19% – социальные проблемы, которые чаще всего связаны с неудовлетворительными жилищными условиями, 13% – неудовлетворительное финансовое положение семьи, 8% – давление со стороны близких.

Доцент отметила еще одну проблему: «Сегодня девочки-подростки очень рано вступают в половой контакт, но они не имеют информации о том, как предотвратить наступление беременности, потому что врачей запретили информировать подростков об этом, когда мы работали со школами». Виктория Дудкова также отметила, что еще одной причиной подростковой беременности, а затем и абортов, становится дороговизна средств контрацепции – в месяц на них уходит от 500 до 1000 рублей.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.