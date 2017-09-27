Дружественные связи наладили ИГУ и корейская провинция Кёнсанбук-до

Дружественная встреча с делегацией провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) прошла в Иркутском государственном университете. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба вуза, организаторам выступил институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, международный институт экономики и лингвистики, управление по международным связям ИГУ. В мероприятии приняли участие ректор Александр Аргучинцев, и.о. директора института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Марина Ташлыкова. Делегацию из Кореи возглавлял губернатор провинции г-н Ким Кванён, а вместе с ним проехали руководитель отдела кадровой политики и гражданских вопросов г-н Ким Намиль, начальник отдела внешней торговли и международных отношений г-н Пак Чжану, специалист по связям с общественностью г-н Ом Сунсик.

Александр Аргучинцев представил иностранным гостям университет, обозначил основные вехи истории, рассказал о современном состоянии, учебной и научной работе. Более подробно ректор ИГУ остановился на международной деятельности, в том числе сообщил о сотрудничестве с Республикой Корея. «Отношения с Кореей у нас развиваются достаточно активно. Сначала они развивались только на базе международного института экономики и лингвистики ИГУ, а после присоединения лингвистического университета – и на базе нового института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, где при поддержке генерального консульства Республики Корея в Иркутске создан Корейский центр. Кроме того, ряд наших преподавателей проходит языковые стажировки в корейских вузах». Также Александр Аргучинцев выразил уверенность в укреплении дружеских связей и пригласил г-на Ким Кванён на празднование 100-летия ИГУ.

В свою очередь глава корейской делегации поблагодарил за оказанный теплый прием, отметил разносторонность дружественных связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до, большую роль в которых играет Иркутский государственный университет. Кроме того, г-н Ким Кванён сказал о значимости сотрудничества ИГУ и Католического университета Тэгу (вуз-партнер ИГУ, расположенный в провинции Кёнсанбук-до) и проведенного в ИФИЯМ ИГУ в мае этого года Сибирского регионального конкурса выступлений на корейском языке.

После официальной части гости университета посетили Корейский центр «Окно в Корею» ИГУ, где встретились со студентами университета, изучающими корейский язык. Позже состоялась еще одна встреча в неформальной обстановке представителей делегации провинции Кёнсанбук-до с победителями конкурса устных выступлений на корейском языке и со студентами, принимавшими участие в работе Международного культурного молодежного лагеря, организованного администрацией провинции Кёнсанбук-до летом 2017 года.

Фото с сайта ИГУ.