Доступность подъездов и улиц для колясочников и незрячих проверил ОНФ в Приангарье

Доступность для инвалидов-колясочников и незрячих нескольких уличных маршрутов проверили иркутские активисты ОНФ. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба общественной организации со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергея Макеева, эксперты провели опрос и анкетирование среди инвалидов, предложив им оценить места проживания и постоянные маршруты. Это необходимо сделать, чтобы после тщательного анализа повысить эффективность дальнейшего обустройства доступной среды.

Активисты ОНФ 20 сентября побывали у инвалида-колясочника, мастера спорта по легкой атлетике (метание копья) Ивана Петрика, который уже два десятилетия вынужден передвигаться в коляске. Он через день посещает тренировки в спортивном комплексе на другом конце Иркутска. Для этого ему приходится спускаться из квартиры со второго этажа по ступенькам подъезда, и это самый проблемный участок пути. Лестница в старом пятиэтажном панельном доме не оборудована пандусом, и установить его технически невозможно: просьбу семьи Петрик оборудовать пандус в подъезде управляющая компания отклонила из-за высокого уклона лестницы. В доме лишь вмонтированы в стену поручни, держась за которые одной рукой, инвалид съезжает на первый этаж, развернув кресло-коляску задом. И если спускаться он научился самостоятельно, то подняться обратно на второй этаж без посторонней помощи у него возможности нет. «Я звоню троим соседям-друзьям, а если все они на работе, то начинаю обзванивать ближайшие дома», – рассказал Петрик. Инвалид-колясочник пояснил, что более десяти лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий, делал попытку найти приемлемый участок для строительства дома, но безуспешно.

После преодоления барьеров в подъезде дома Петрик подъезжает к спорткомплексу «Байкал-Арена», где его встречает тренер и достает из автомобиля кресло-коляску, но иногда инвалиду приходится обращаться с этой просьбой к прохожим. В спорткомплексе все необходимые условия для колясочников созданы. «Каждый год выезжаю на соревнования в разные города. По сравнению с предыдущими годами среда постепенно становится доступной, строятся здания с лифтами и пандусами. Например, я видел, что в Чебоксарах, в Саранске условия для спортсменов-колясочников были примерно те же, что и в Иркутске. Идеальные условия в этом плане созданы в Сочи, они должны быть эталоном для всей страны», – отметил он.

По итогам проведенного мониторинга Сергей Макеев подытожил, что активисты ОНФ обследовали около 50 маршрутов в Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове, Нижнеудинске и других городах Иркутской области. Более 47% обследованных маршрутов оказались недоступными для инвалидов-колясочников и незрячих. Опрошенные инвалиды отметили, что наиболее проблемными для них являются участки тротуаров, пешеходных дорожек, наземные пешеходные переходы. Доступность сильно ограничена на этапе передвижения на пассажирском транспорте общего пользования.

По итогам мониторинга региональное отделение ОНФ направит главам муниципалитетов Иркутской области письма с предложениями по решению проблем с доступностью среды.

Фото пресс-службы ОНФ.